دراسة تكشف عن دواء يجعلك أكثر ميلا للمجازفة وتقبلا للمخاطر

2020/09/10 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

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عقار طبي

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت دراسة أن تناول قرصين فقط من عقار الباراسيتامول (1000 ميلغرام) يمكن أن يجعل الإنسان أكثر ميلا للمجازفة والمخاطرة أكثر.

وذكرت صحيفة بريطانية، ان الدراسة التي أجراها فريق من جامعة ولاية أوهايو الأميركية، شملت ثلاث تجارب على 545 شخصا، ففي التجربة الأولى، طُلب من الأشخاص تقييم مخاطر أشياء مثل المبيدات الحشرية ومحطات الطاقة النووية، مع عدم الأخد بإجابة الأشخاص الذين يتناولون الباراسيتامول بشكل كثير.

وأضافت انه في التجربة الثانية، عندما سئل 189 شخصا عن خطر القيام بأشياء في حياتهم، بدا أولئك الذين يتناولون الباراسيتامول أكثر تقبلا للمخاطر والمجازفات، واعتبروا أن أنشطة مثل دروس القفز بالمظلات، وبدء حياة مهنية جديدة في الثلاثينيات من العمر والعودة إلى المنزل بمفردهم في الليل في منطقة غير آمنة من المدينة أنها أقل خطورة، كما بدا من تلك التجربة أن أولئك الذين تناولوا المسكنات اعتبروا أن المخاطر المالية أقل رعبا بالنسبة لهم.

وأوضح المشرف الرئيسي على الدراسة انه "رغم اعتقادنا منذ فترة طويلة أن الباراسيتامول يؤثر فقط على ألمنا، غير أننا أدركنا مؤخرا أنه يؤثر أيضًا على عواطفنا وبالتالي على حس المخاطرة لدينا".

وتابع بالقول "يجب التأكيد على أن ذلك لا يجعلنا متهورين، ولكن المحتمل أن يؤثر علينا قليلاً بشأن خياراتنا الأكثر خطورة في بعض سياقات الحياة."

جدير بالذكر ان عقار الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين، الذي يستخدم لعلاج الألم والحمى، هو من أكثر الأدوية شيوعا، ويستخدم أيضا في أكثر من 600 دواء، وهو موصى به لعلاج لأعراض فيروس كورونا المستجد الأولية.

ر.إ

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