مصرف الرشيد يمنح سلف زواج للمتقاعدين والموظفين المتضررين بقيمة 5 مليون دينار

2020/09/10 | 11:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس، عن منحه سلف الزواج لكل من المتقاعدين والموظفين المتضررين الذين فقدوا اجزاءً من اجسادهم بسبب ممارسات النظام السابق.حيث أعلن المصرف في بيان رسمي له اليوم تقلت المستقلة نسخة منه أنه تقرر منح سلف زواج للمتقاعدين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق بقيمة سلفة تصل […]

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