اسم فندق في تركيا يثير غضب السياح الروس

2020/09/10 | 11:39 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 سبتمبر 2020 | 11:38 صباحاً | عدد القراءات : 1

أثار التباس في تسمية أحد الفنادق التركية، غضب مجموعة من السائحين الروس الذين اتهموا الشركة السياحية التي نظمت رحلتهم بالخداع والغش.

وذكر موقع TourDom.ru، أن سبب استياء السائحين الروس، هو التناقض بين المعلومات التي قدمتها الشركة عن الفندق، ومكان وجوده الفعلي.

ووفقا للسياح، يوجد في تركيا عدة فنادق تحمل اسما متشابها، لكن منظم الرحلة قام عن قصد وبشكل متعمد بإزالة، ثلاث كلمات توضح المكان في تسمية الفندق من الاستمارات التي سلمها لهم.

من جانبه، قال ممثل الشركة: "الضيوف غاضبون، ويرفض البعض منهم تسجيل الوصول والإقامة في الفندق، ويطالبون بالسكن في الفندق الذي وعدتهم به الشركة".

ورفض ممثل الشركة، التهمة بالغش، وقال إن عدم ذكر التسمية الكاملة للفندق في الاستمارات، أمر "تافه"، ولا يستحق كل هذه الضجة.

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