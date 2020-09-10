"معرض للباحثين عن عمل".. أمازون تسعى لتوظيف 33 ألف شخص جديد

2020/09/10 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعرض أمازون 33000 فرصة عمل، وسيتم دفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين الجدد، بمعدل 15 دولارا في الساعة ،مع ما يصل إلى 20 أسبوعا من الإجازة لمن لديهم أطفال.

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