عادل عبدالمهدي ينفي خوض الانتخابات المقبلة بقائمته الانتخابية

2020/09/10 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الخميس عن نفيه لخبر دخوله الى الانتخابات المقبلة وذلك من خلال قائمة انتخابية خاصة به، مشدداً على ان الاوضاع في البلاد معقدة وتتطلب الابتعاد عن “الشائعات الكاذبة”.حيث أكد عبدالمهدي من خلال بيان له، تابعته المستقلة “ان لا علم او علاقة له بما يتم تداوله في […]

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