تدمير سبعة أوكار لـ'داعش' جنوبي كركوك

2020/09/10 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، تدمير سبعة أوكار تابعة لتنظيم "داعش" جنوبي كركوك، بداخلها "عبوات قمعية".

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية استخباراتية بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لتفتيش قرى ابوشحمة ومطار ضباع والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة كركوك".

وأضاف البيان، أنه تم "ضبط سبعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية وجد بداخلهما 13 عبوة محلية الصنع وخمسة أخرى قمعية وأغطية وأفرشة ومواد غذائية، وتم ردم الأوكار ومعالجة العبوات الناسفة تحت السيطرة، وعادت القوة بدون حادث يذكر".





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