2020/09/10 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد: منح سلف زواج للمتقاعدين والموظفين المتضررين من النظام البائد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد: منح سلف زواج للمتقاعدين والموظفين المتضررين من النظام البائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).