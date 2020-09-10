مصرف الرشيد يمنح سلف زواج لمتقاعدين وموظفين من ’فئة متضررة’

2020/09/10 | 11:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر مصرف الرشيد، الخميس، منح سلف زواج للمتقاعدين والموظفين المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام السابق.



وذكر المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، انه "تقرر منح سلف زواج للمتقاعدين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد تصل إلى(٥) مليون دينار بفائدة(٥%)وبمدة(٥) سنوات".

واضاف البيان ان "التعليمات التي وضعها المصرف حددت ان يكون المستلف راتبه موطن لدى المصرف اما فيما يشمل الموظفين منهم يتم منحهم سلف الزواج بموجب تعليمات سلف الزواج الخاصة للموظفين".

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