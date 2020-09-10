بالصور.. متظاهرون يحرقون الإطارات أمام صحة ذي قار

2020/09/10 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

تظاهر العشرات من الخريجين، الخميس (10 أيلول 2020)، أمام دائرة صحة محافظة ذي قار، وأقدموا على حرق الإطارات قربها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من المتظاهرين أحرقوا الإطارات أمام بوابة دائرة صحة محافظة ذي قار، للمطالبة بتوفير التعيينات وفرص العمل.

وأضاف، أن المتظاهرين هم خريجو كليات الإدارة والاقتصاد، وتظاهروا أمام بوابة دائرة صحة ذي قار، طلباً للتعيين وتوفير فرص عمل لهم.

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