محافظ البصرة يبحث مع وزير الصناعة إعادة فتح المعامل المتوقفة وتشغيل الأيدي العاملة

2020/09/10 | 11:42 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / بحث محافظ البصرة اسعد العيداني مع وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار سهى النجار، " ملفات وضع البصرة الاقتصاديّ لاسيمّا إعادة فتح المعامل المتوقفة وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص العمل .وأكد العيداني،بحسب بيان لمكتبه الاعلامي " تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه اليوم الخميس " ضرورة إعادة الحياة للمعامل والشركات الصناعية المتواجدة في المحافظة، لافتا الى انه بحث مع وزير الصناعة والمعادن عدة ملفات اقتصادية وصناعية وأهمها معمل الحديد والصلب المتوقف منذ فترة طويلة .واضاف العيداني " بحثنا مشروع إنشاء معمل البتروكيماويات(مشروع النبراس) بالاتفاق مع وزارتي النفط و الصناعة، الذي سيوفر فرص عمل كثيرة في البصرة والمنطقة الجنوبية فضلا عن مساهمته في تحريك الحركة الاقتصادية في القطاع الصناعي وتطرقنا الى ملف تشغيل المعامل بالدرجة الأساس ومنها أيضاً تطوير معمل الأسمدة ووضع خطة تسويقيّة ناجحة تتيح له تصريف منتجاته.من جانبه اوضح الخبـاز " ان زيارته للبصرة برفقة مستشارة رئيس مجلس الوزراء ، جاءت بسبب اهمية البصرة الصناعية والاقتصادية.



مبينا ان لقاءه بمحافظ البصرة اسعد العيداني كان مثمراً، وشهد مناقشة ملفات صناعية مشتركة، وتوحيد الرؤى والخطط بهذا المجال.واكد الوزير أن الوزارة بذلت كل مابوسعها من أجل إيجاد الحلول الناجعة وتوفير المبالغ اللازمة لإنجاز المشاريع الصناعية العملاقة ومنها إعادة تشغيل معمل الحديد والصلب والأسمدة الجنوبية.وتابع أن الوزارة تتجه حالياً لتغطية الحاجة المحلية واعتماد سياسة تسويقية وتصديرية صحيحة للمواد والمنتجات التي بالإمكان تصديرها .وكان وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز قد وصل الى محافظة البصرة امس الاربعاء للاطلاع على الشركات والمعامل التابعة للوزارة وللوقوف على اهم المشاكل التي تعترض عملها ./انتهى

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