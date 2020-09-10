الرشيد يقرر منح سلف للمتضررين من النظام السابق

2020/09/10 | 11:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قرر مصرف الرشيد، الخميس، منح سلف زواج للمتقاعدين والموظفين المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد .وقال المصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “منح سلف زواج للمتقاعدين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد تصل إلى(٥)مليون دينار بفائدة(٥%)وبمدة(٥) سنوات”.وأضاف البيان أنه “حددت التعليمات التي وضعها المصرف ان يكون المستلف راتبه موطن لدى المصرف اما فيما يشمل الموظفين منهم يتم منحهم سلف الزواج بموجب تعليمات سلف الزواج الخاصة للموظفين”.



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