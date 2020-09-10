العراق يستأنف مشروع مد الكابل الضوئي لتحسين الانترنت

2020/09/10 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزراة الاتصالات العراقية اليوم الخميس عن استنأف عملية مد الكابل الضوئي للانترنت، حيث وجه وزير الاتصالات العراقي اركان شهاب كوارد الوزارة للشروع بأكمال المشروع بدءاً من السبت المقبل.وفي بيان صحفي لوزير الاتصالات العراقي اركان شهاب، تابعته المستقلة قال أنه تم الإيعاز لكوادر الوزارة باكمال الكابل الضوئي باسرع وقت ممكن وستتم المباشرة بالعملية ابتداءً […]

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