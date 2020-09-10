نائب: القضاء كان صاحب الكلمة الفصل بايقاف مهزلة تجديد عقود الهاتف النقال

2020/09/10 | 11:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أثنى عضو لجنة الاعلام والاتصالات النائب علاء الربيعي على الجهود الاستثنائية التي بذلت من قبل القضاء وأسفرت عن إصدار الامر الولائي بايقاف مهزلة تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال الربيعي في بيان ان “هذه الخطوة من قبل السلطة القضائية اعادت الامل لدى اغلب أبناء الشعب العراقي على ان القضاء يعمل بشكل مهني ولا يتأثر بقرارات ورغبات السلطة التنفيذية التي كانت تسعى لتمرير هذه العقود بكل الوسائل”.

وأوضح ان “هذا الموقف سيكون حافزاً ودافعاً كبيراً للكثير من النواب للتحرك لفتح ملفات معطلة او مغلفة بغطاء سياسي وإيقاف اي قرار او خطوة من شأنها ان تكون ضد المواطن والشعب لصالح هذه الكتلة او ذاك الحزب”.

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