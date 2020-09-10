2020/09/10 | 11:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو مجلس النواب احمد مظهر الجبوري، الخميس، ملفين، قال إنهما سيخلقان صعوبات أمام إجراء الانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أن "المعوقات" الراهنة لن تجل الانتخابات "نموذجية أو مقبولة".

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة وكما يبدو، فقد حددت موعد الانتخابات المبكرة دون الذهاب إلى إزالة المشكلات والمعوقات الموجودة على الأرض، والتي ربما لن تجعل الانتخابات نموذجية او مقبولة"، مبينا أن "هناك مشكلات كثيرة عالقة وتداخلات أكثر وبحاجة إلى حلول عميقة وجذرية".

وأضاف الجبوري، أن "الإحصاء السكاني المقترح لإجراء الانتخابات المبكرة سيكون من خلال الذهاب الى إحصاء عام 2010، بغية تحقيق انتخابات وفق الدوائر المتعددة على اعتبار ان هناك بيانات كانت موجودة في تلك الفترة، أما الآن فلا توجد لدينا بيانات كاملة ودقيقة من وزارتي التخطيط والتجارة".وتابع أن "المشكلة الاخرى المهمة أيضاً والمعقدة هي قضية التداخلات بين الاقضية والمناطق المتنازع عليها وغيرها من المشكلات الاخرى التي تجعلنا أمام تحدٍ كبير في إجراء انتخابات بالموعد المحدد".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحدد 'مشكلتين' تهددان مصير الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحدد 'مشكلتين' تهددان مصير الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).