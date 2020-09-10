محافظ واسط : الاتفاق على تأجيل دخول الزائرين الايرانيين عبر منفذ زرباطية

2020/09/10 | 11:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، أن ما ينشر من أخبار عن فتح منفذ زرباطية أمام الزائرين غير دقيق إطلاقا.

واوضح المياحي ، انه بناء على الظروف الصحية وانتشار جائحة “كورونا” تم الاتفاق مع الجانب الايراني على تأجيل دخول الزائرين هذا العام عبر منفذ زرباطية، مشيرا الى ان سيتم الاعلان ذلك رسميا خلال الأيام القادمة.

وأضاف ، أن ” الدوائر المختصة أعدت خطة لزيارة اربعينية الإمام الحسين “ع” وسيتم العمل بها خلال الأيام القادمة” ، مشددا على أهمية التزام الزائرين بالتوجيهات الصحية التي من شأنها التقليل من مخاطر الاصابة بواء كورونا “.

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