2020/09/10 | 11:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_بغداد وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اربيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل الى اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل الى اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).