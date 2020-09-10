2020/09/10 | 11:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت تركيا، موافقتها على منح تأشيرات الدخول {الفيزا}، إلى العراقيين، من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.





جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة تركيا في بغداد، حيث تم إخطار طلب التأشيرة من جديد في الموصل.

وبحسب البيان فإنه يمكن بسهولة للمواطنين العراقيين الذين يرغبون في السفر إلى تركيا، التقدم للحصول على تأشيرة" مشيراً إلى أن "الشركات الخاصة المرخصة ستبدأ في قبول طلبات التأشيرة في الموصل اعتباراً من 13 من شهر أيلول الجاري".

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت مؤخراً، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الأول من تشرين الأول المقبل،" موضحة أن "عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. قرار جديد لتركيا في منح التأشيرة للعراقيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. قرار جديد لتركيا في منح التأشيرة للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).