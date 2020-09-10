عالية نصيف تتهم احد المسؤولين في وزارة الاتصالات بملفات فساد

2020/09/10 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اتهمت النائبة عالية نصيف ، احد المسؤولين في وزارة الاتصالات بملفات فساد، مبينة ان مسؤولاً معنياً تدعمه احدى الشركات لانه “يحمي” مصالحها على حساب المال العام.وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، ان “المدعو (ع.ح) كان سابقاً مدير القسم القانوني لشركة الانترنت التابعة للدولة، وهو الذي وقع العقد مع شركة […]

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