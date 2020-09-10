2020/09/10 | 11:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس منح سلف زواج للمتقاعدين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد.

وقال بيان للمصرف اطلعت عليه “يس عراق” إن السلفة “تصل إلى 5 ملايين دينار بفائدة 5% وبمدة 5 سنوات”.وأشار البيان إلى أن “التعليمات التي وضعها المصرف قد حددت بان يكون المستلف راتبه موطن لدى المصرف اما فيما يشمل الموظفين منهم يتم منحهم سلف الزواج بموجب تعليمات سلف الزواج الخاصة لهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلف زواج للمتقاعدين من فقدوا “أجزاءً من أجسادهم”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلف زواج للمتقاعدين من فقدوا “أجزاءً من أجسادهم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).