حركات الاحتجاج الشعبية وافاقها - جاسم ألصفار

2020/09/10 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار من يغلب العقل على الحماسة الفارغة، عند قراءته لتاريخ الثورات والانتفاضات الشعبية، منذ الثورة الفرنسية مرورا بالثورة البلشفية في روسيا وصولا الى الثورات الملونة في اوربا وما سمي جزافا بثورات الربيع العربي في شرقنا الاوسط، لابد من ان يدرك، وبيقين لا لبس فيه، أن ما من انتفاضة شعبية خالية تماما من أي شوائب، لا بل أنها قد تحمل ضدها في داخلها كما هو في قانون الديالكتيك الماركسي عن وحدة وصراع الاضداد ......





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