كم كانت عمولتك سيد توني بلير - تيسير خالد

2020/09/10 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_خالد توني بلير ، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث الرباعية الدولية لعملية السلام يكشف كيف ساهم بشكل كبير في انجاز اتفاق التطبيع الاسرائيلي الاماراتي .



ففي مقابلة له مع صحيفة اسرائيل اليوم قدم نفسه بأنه كان وسيطا بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ، حيث تنقل حسب ادعائه بين لندن وأبو ظبي ونيقوسيا لعقد سلسلة لقاءات سرية مع المحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص الأسبق لنتنياهو ووزير في حكومة دولة الإم ......





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