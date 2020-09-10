2020/09/10 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت النائبة عالية نصيف عن ملف جديد من ملفات الفساد، يخص المدعو (ع.ح) في وزارة الاتصالات والذي تصر شركة سيمفوني على أن يشغل منصباً مهماً في الوزارة لأنه الحامي لمصالح الشركة على حساب المال العام .وأوضحت في بيان اليوم :” ان المدعو (ع.ح) كان سابقاً مدير القسم القانوني لشركة الانترنت التابعة للدولة، وهو الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تكشف عن ملف فساد جديد في وزارة الاتصالات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تكشف عن ملف فساد جديد في وزارة الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).