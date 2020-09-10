اكاديمي يقارن بين لقاح “سبوتنيك V” ولقاح شركة AstraZeneca

2020/09/10 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف الأكاديمي ألكسندر روميانتسيف، عن الفرق بين لقاح “سبوتنيك V” ولقاح شركة AstraZeneca و الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر بعد التلقيح .ويشير الأكاديمي، إلى أنه يمكن للشخص بعد التلقيح أن يشعر بألم في مكان حقن اللقاح، وكذلك حمى في اليوم الأول.ويمكن تخفيض درجة حرارة الجسم باستخدام الأدوية التقليدية المخفضة للحرارة.[…]

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