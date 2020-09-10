الاستخبارات تعلن تدمير سبعة 'أوكار' لـداعش جنوبي كركوك

2020/09/10 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

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عملية امنية في كركوك

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن تدمير سبعة أوكار تابعة لتنظيم داعش جنوبي محافظة كركوك،حيث عثرت بداخلها على "عبوات قمعية".

وذكرت الوكالة في بيان اليوم 10 أيلول 2020، ان "مفارزها المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية استخباراتية بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لتفتيش قرى ابوشحمة ومطار ضباع والقرى المجاورة لها التابعة لمحافظة كركوك".

واضاف البيان أن "العملية نتج عنها ضبط 7 أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية وجد بداخلهما 13 عبوة محلية الصنع و5 أخرى قمعية واغطية وافرشة ومواد غذائية".

واشار إلى ان "الاوكار تم رمها ومعالجة العبوات الناسفة تحت السيطرة وعادت القوة بدون حادث يذكر".

ر.إ

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