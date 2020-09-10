مرور الانبار تباشر بتسجيل الدراجات النارية بعد توقفها نتيجة اجراءات كورونا

2020/09/10 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مدير دائرة مرور قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد علي عبود البدراني ، الخميس، المباشرة بتسجيل الدراجات النارية في دوائر المرور بعد توقف اجراءات التسجيل نتيجة جائحة كورونا .وقال البدراني في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” دائرة مرور الفلوجة سوف تباشر الاحد القادم بإصدار لوحات التسجيل للدراجات النارية في موقع الطريق الدولي السريع شرقي مدينة الفلوجة بعد توقف عمليات الاصدار نتيجة تطبيق اجراءات كورونا “.واضاف ان” دوائر المرور والقوات الامنية لا تسمح تحت اي ذريعة كان سير الدراجات النارية في شوارع واحياء المدينة مالم يحمل لوحات تسجيل رسمية ويتم حجز الدراجة وسائقها في حال مخالفة قوانين المرور”.وأوضح البدراني، أن “دوائر المرور والقوات الامنية منعت حركة سير كافة الدراجات النارية كإجراء امني لحين تسجيل الدراجات لدى دوائر المرور تحسبا من استخدامها بالعمليات الإرهابية”، مشيرا إلى ان “دوائر المرور سوف تفتح ابوابها لتسجيل الدراجات النارية وفق التعليمات الصادرة من المراجع العليا “.



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