العمليات الجوية الأمريكية في العراق لن تتأثر بقرارات سحب القوات

2020/09/10 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر في رئاسة اركان الجيش العراقي أن تخفيض عدد القوات الامريكية في العراق، لن يؤثر على التنسيق العسكري المتعلق بالعمليات الجوية الأميركية.

وأشار المصدر الى ان الطائرات الحربية الأمريكية ستستمر باستهداف مواقع تنظيم داعش، وكذلك القيام بعمليات الرصد الجوي ودعم القوات العراقية بالصور الجوية للمناطق الصحراوية والجبلية، مما يوفر تغطية مناسبة للجيش العراقي.

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