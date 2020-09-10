2020/09/10 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الغاء بطولة كأس الاتحاد الاسيوي 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أن “المكتب التنفيذي اكد أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على قدرة الاتحاد في إقامة البطولات وفق أفضل صورة ممكنة، ونتيجة لذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار أولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، فقد تقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021”.

وأضاف ان “المكتب وبعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية في المناطق الجغرافية الخمس للقارة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وافق المكتب التنفيذي على اعتبار أن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، وبالتالي أعلن بأسف عن إلغاء البطولة في نسخة عام 2020”.

واكد الاسيوي انطلاق بطولة دوري ابطال آسيا يوم الاثنين المقبل.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. الغاء بطولة كأس الاتحاد الاسيوي 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. الغاء بطولة كأس الاتحاد الاسيوي 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).