بالوثيقة.. منح تأشيرات الدخول للعراقيين إلى تركيـا من الموصل

2020/09/10 | 13:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

وافقت تركيا، على منح تأشيرات الدخول/ الفيزا/ إلى العراقيين، من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكرت السفارة التركية لدى بغداد ، في بيان تسلمته ” خبر برس “، ان ” يمكن بسهولة للمواطنين العراقيين الذين يرغبون في السفر إلى تركيا، التقدم للحصول على تأشيرة”، مبينة ان ” الشركات الخاصة المرخصة ستبدأ في قبول طلبات التأشيرة في الموصل اعتباراً من 13 من شهر أيلول الحالي”.

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