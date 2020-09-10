المرور العامة تعلن توقف التسجيل الإلكتروني للمعاملات: حقوق المراجعين محفوظة

2020/09/10 | 13:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة اليوم الخيمس تنويهاً حول توقف التسجيل الإلكتروني.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه “يس عراق”: “نعتذر من السادة المراجعين الى مجمعات التسجيل بسبب التوقفات التي حصلت في النظام الإلكتروني وذلك بسبب خلل من الشركة المجهزة وخارج عن ارادة مديرية المرور العامة”.

وأضاف البيان، أن “مدير المرور العامة أمر ببقاء كوادرنا في مجمعات التسجيل لساعات متأخرة لإنجاز معاملات المواطنين”، موضحا أن “جميع حقوق المراجعين الحاجزين عبر البوابة الإلكترونية محفوظة وسوف تنجز معاملاتهم”.

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