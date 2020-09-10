وزير الثقافة يتحدث عن العطل الرسمية ويكشف ملفات زيارته المرتقبة للسعودية

2020/09/10 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير الثقافة حسن ناظم، الخميس، ان الوزارة في مرحلة دراسة العطل الرسمية وتقديمها الى مجلس الوزراء، مبينا انه سيزور السعودية لابرام اتفاقيات تخص السياحة، فضلا عن ادراج بعض المواقع المشتركة على لائحة التراث العالمي.

وقال ناظم في تصريح له اليوم (10 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "هناك اتفاقية تمت المصادقة عليها من الجانب السعودي قبل أسابيع قليلة، وحصل الاتفاق وتم توقيع مذكرة التفاهم، وما زلنا في صدد الزيارة المؤجلة إلى السعودية لابرام مجموعة من المشاريع، التي ستقع تحت مظلة هذه الاتفاقية وجلها في مسائل تتعلق بالسياحة وادراج بعض المواقع المشتركة بين العراق والسعودية على لائحة التراث العالمي وتطوير بعض مواقعنا السياحية".

وفي ما يخص العطل الرسمية، أشار إلى أن "الوزارة عقدت اجتماعا موسعا مع مجموعة من الخبراء، فضلا عن حضور وكيل وزارة التخطيط وممثلين عن وزارة التربية لدراسة العطل الرسمية، كونها لا تتعلق فقط بقضية تحديد يوم عطلة او مناسبة معينة، بل بدراسة تأثيراتها التربوية والاقتصادية والتعليمية، لذلك سنصوغ فكرة عنه، ونقدمها لمجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب".

أما بخصوص اختيار يوم وطني ، أوضح أن "وزارته تبنت اختيار انضمام العراق إلى عصبة الأمم في 3 من تشرين الاول عام 1932 يوما وطنيا لجمهورية العراق، بعد حوارات مكثفة وسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي ادرجت فيها خبرات متنوعة من المثقفين والتاريخيين والمؤرخين والسياسيين واعضاء في مجلس النواب"، مؤكدا أن "اللجنة المشرفة على هذا الموضوع، لم تقص اي احد".

وتابع "تم التصويت عليه في مجلس الوزراء، ونأمل من مجلس النواب التصويت عليه ايضا، كي يتم الاعلان عنه يوما وطنيا للبلاد".

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