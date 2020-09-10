أعراس الثعالب -2 - - ربيع نعيم مهدي

2020/09/10 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي ملاحظة: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(11)في طريقه الى مقر اللواء الثامن لم يكُن عبد الغني الراوي يفكر في نجاح الانقلاب أو فشله، فكل ما يشغل تفكيره محدد بما سيحدث بعد التخلص من الزعيم، فالرفاق في الانقلاب لا يؤمن شرهم، لكن الحزب الشيوعي قادر على تحشيد انصاره للمواجهة ومحاولة الاستيلاء على السلطة، وهذا ربما سيمنحه الوقت للتفكير في وسيلة للقضاء على قادة الانقلاب ......





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