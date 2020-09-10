تفحيرات 11ايلول مدخل للفاشية والنهج العدواني في السياسات الأميركية - سعيد مضيه

2020/09/10 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه يرى جاسون ستانلي ، أستاذ الفلسفة بجامعة ييل الأميركية أن التفلت من القانون بطاقة دعوة للفاشية.



وفي تدبير تفجيرات 11 أيلول 2001 والتحقيقات التي أجريت بشأنها والتقرير الرسمي الصادر بصددها تفلت تام من القانون والقواعد المعروفة للتحقيقات الجنائية استدعى الفاشية.



شرع الرؤساء المتعاقبون يشيدونها مدماكا فوق مدماك؛ كلينتون الديمقراطي زود الشرطة بالسلاح، بما في ذلك الدبابات والطائرت المسيرة.



وبوش الابن فر ......





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