2020/09/10 | 13:12 - المصدر: عين العراق

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الخميس 10 سبتمبر 2020 | 12:44 مساءً | عدد القراءات : 25

وزارة الزراعة تقرر السماح بإستيراد محصولي الرقي والبطيخ

بغداد/..قررت زراعة، الخميس، السماح باستيراد محصولي الرقي والبطيخ.

وذكر بيان للوزارة تلقته "عين العراق نيوز" احيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد و في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي تم فتح استيراد محصولي الرقي والبطيخ".

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، إن "استحصال الموافقة على السماح باستيراد محصولي الرقي والبطيخ ومن جميع المنافذ الحدودية، جاء نتيجة قلة انتاجهما محليا ؛ ما يتطلب حماية المستهلك المحلي ولمنع زيادة اسعارها".

واكد النايف، ان "الوزارة مازالت تمنع استيراد 25 مادة زراعية لوفرتها محليا"، مبينا أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق المفكرة الزراعية، والبيانات الواردة من مديريات الزراعة التي تبين مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي".انتهى4

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