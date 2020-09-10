ليس لها لقاح.. ألمانيا تعلن تسجيل أول إصابة بحمى الخنازير

2020/09/10 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الزراعة الألمانية، يوليا كلوكنر، الخميس، إن أول حالة إصابة في بلادها بحمى الخنازير الأفريقية تأكدت في جثة خنزير بري عثر عليها في ولاية براندنبورغ الشرقية، بالقرب من الحدود البولندية.

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