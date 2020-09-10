الكاظمي يلتقي مسعود بارزاني وعدداً من المسؤولين في كردستان

2020/09/10 | 13:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

إلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، ان "اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الإنتخابات المبكرة".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، بحسب البيان "حاجة العراق الفعلية للاصلاح، وأن تكون الأولوية في العمل الوطني للعبور بالبلاد فوق التحديات الراهنة".

وأشار الكاظمي الى أن "التنسيق عال المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الإنتصار على عصابات داعش الارهابية، وهو من سيحمي الأرض، ويؤمّن فرصة الإزدهار والتنمية للبلد".

و بيّن رئيس مجلس الوزراء ان "أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم"، مؤكداُ أن "إقليم كردستان جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر".

واشار الى ان "الفرصة متاحة الآن للإرتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزاً لمكانة العراق بين الأمم".

من جانبه أعرب مسعود بارزاني، بحسب ماورد في البيان عن "سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً "توافر النوايا لدى الجميع، على سبيل بذل الجهود في الإصلاح ،وحل الملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم".

واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، في مطار أربيل الدولي.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايلول 2020)، انه "شارك في مراسم الاستقبال، نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ونائبا رئيس الإقليم شيخ جعفر شيخ مصطفى ومصطفى سيد قادر، ووزير الداخلية ريبر أحمد، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين الرسميين".

واضاف البيان ان"رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وصل إلى أربيل برفقة وفد رفيع تألف من وزراء الخارجية فؤاد حسين، والنفط إحسان عبد الجبار، والدفاع جمعة عناد، والاتصالات أركان شهاب أحمد، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".

واشار البيان الى ان "الوفد ضم الوفد أيضاً، رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القاضي رائد جوحي ومدير المكتب الخاص أحمد آغا".

ولفت البيان الى ان "هذه أول زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كردستان منذ تسنمه منصبه رسمياً، وتأتي بعد سلسلة زيارات أجراها وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد في إطار إدامة المفاوضات والمباحثات بين الطرفين في القضايا التي تصب في الصالح العام".

ونوه البيان الى ان "وفد الحكومة الاتحادية برئاسة الكاظمي سيعقد اجتماعاً موسعا مع حكومة إقليم كردستان لبحث آخر المستجدات ومنها المشاكل العالقة بين الجانبين".

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