مسعود بارزاني يستقبل الكاظمي

2020/09/10 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في أربيل بإقليم كردستان.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي التقى في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الانتخابات المبكرة".

ووفقاً للبيان، أكد الكاظمي خلال اللقاء "حاجة العراق الفعلية للإصلاح، وأن تكون الأولوية في العمل الوطني للعبور بالبلاد فوق التحديات الراهنة".

وأشار إلى أن "التنسيق عال المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الانتصار على عصابات داعش الارهابية، وهو من سيحمي الأرض، ويؤمّن فرصة الازدهار والتنمية للبلد".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، "أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مؤكداً أن "إقليم كردستان جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر".

ولفت إلى أن "الفرصة متاحة الآن للارتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزاً لمكانة العراق بين الأمم".

ولفت البيان إلى أن "مسعود بارزاني أعرب عن سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً للكاظمي "توافر النوايا لدى الجميع، على سبيل بذل الجهود في الإصلاح، وحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

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