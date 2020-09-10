رسمياً.. تأجيل إنطلاق الدوري الإسباني

2020/09/10 | 13:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية: أين نيوز} قررت رابطة الأندية الإسبانية رسميًا تأجيل انطلاق الدوري الإسباني بعد طلب من الاتحاد الإسباني.وكان من المفترض أن تنطلق الليجا مساء غد، الجمعة، بمباراة غرناطة ضد أتليتكو بلباو إلا أن الاتحاد الإسباني رفض ذلك الموعد.وأكد الاتحاد الإسباني للرابطة بأنه لن يسمح بلعب أي مباراة يوم الجمعة في إطار الإجراءات الاحترازية المفروضة في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا.وبناء على طلب الاتحاد الإسباني قررت الرابطة أن يتم انطلاق الدوري الإسباني يوم السبت بدلًا من الجمعة كما كان محدد سابقًا.

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