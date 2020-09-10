الكاظمي يبحث مع بارزاني اوضاع العراق وملف إجراء الإنتخابات المبكرة

2020/09/10 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اوضاع العراق وملف إجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي تلقته “تقدم” ان الأخير “التقى في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحضور عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الإنتخابات المبكرة”.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، على “حاجة العراق الفعلية للاصلاح، وأن تكون الأولوية في العمل الوطني للعبور بالبلاد فوق التحديات الراهنة”، مشيراً إلى أن “التنسيق عال المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الإنتصار على عصابات داعش الارهابية، وهو من سيحمي الأرض، ويؤمّن فرصة الإزدهار والتنمية للبلد”.

وبين رئيس مجلس الوزراء “أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، واكد أن إقليم كردستان جزء أساس ومتكامل من العراق، والحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر”.

واشار الى ان “الفرصة متاحة الآن للإرتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزاً لمكانة العراق بين الأمم”.

من جانبه أعرب مسعود بارزاني عن “سعادته بزيارة رئيس مجلس الوزراء”، مؤكداً للكاظمي “توافر النوايا لدى الجميع، على سبيل بذل الجهود في الإصلاح ،وحل الملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم”.

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