الكاظمي يجتمع في اربيل مع القيادة الكردية حول الملفات العراقية المشتركة

2020/09/10 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – الزمان بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ملفات عراقية مشتركة مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني فور وصوله إلى أربيل .في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة في أيار/مايو الماضي.ومن ثم بدأ الكاظمي اجتماعه مع مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم.وثم التقي الكاظمي لاحقاً رئيس الإقليم نيجيرفان […]

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