2020/09/10 | 13:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، عن تأدية وفاء حسين واقبال عدنان اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان بدلاً عن قاسم الاعرجي وغيداء كمبش.وكان قد استقال الاعرجي بعد ان شغل منصب مستشار الامن الوطني.اما كمبش فقد وافاها الاجل متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: وفاء حسين بدلاً من قاسم الاعرجي وإقبال عدنان بدلاً عن النائبة الراحلة غيداء كمبش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: وفاء حسين بدلاً من قاسم الاعرجي وإقبال عدنان بدلاً عن النائبة الراحلة غيداء كمبش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).