نائبتان جديدتان تؤديان اليمين الدستورية... البرلمان يفتتح أعمال جلسته الرابعة

2020/09/10 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افتتح مجلس النواب، الخميس، أعمال جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الجديد برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 187 نائبا.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اليوم، 10 أيلول 2020، ان " رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول",

وأضاف ان "وفاء حسين سلمان أدت اليمين الدستورية، بدلا عن النائب السابق قاسم الاعرجي، بينما أدت اقبال عدنان اليمين الدستورية، بدلا عن النائبة الراحلة غيداء كمبش".

ر.إ

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