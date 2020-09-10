تركيا توجه اتهاما للجامعة العربية وتكشف موقفها من الانسحاب في العراق

2020/09/10 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رفضت تركيا، الخميس، القرارات الصادرة عن الجامعة العربية، والتي أدانت تدخلاتها في الدول العربية، وطالبت أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (10 ايلول 2020)، "نرفض القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد بلدنا"، مبينا "اننا لا نأخذ قرارات الجامعة العربية ضد تركيا على محمل الجد".

ودعت الوزارة "الجامعة العربية إلى لعب دور إيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بدلا من التصرف بتوجيه بعض أعضائها المعادية لبلدنا".

وأكدت أن "تركيا ستواصل بعزم موقفها البناء لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة على الرغم من الجهود المناهضة لتلك الدول الداعمة للإرهابيين في سوريا والعراق والمساندة للانقلابيين في ليبيا".

وكانت جامعة الدول العربية، أدانت أمس الأربعاء، التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول "للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

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