ائتلاف النصر يدعو الكاظمي لتنظيم العلاقة مع أربيل وفقا للدستور

2020/09/10 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

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دعا ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل وفقا للدستور والقانون أسوة بباقي المحافظات.

وطالب الائتلاف الحكومة بحسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية والجمارك ودخول الرقابة المالية الاتحادية إلى الإقليم لتدقيق قوائم موظفي الإقليم وضمان العدالة تطبيقا للدستور.

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