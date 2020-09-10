ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار.. 107 حالات خلال 7 أشهر

2020/09/10 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة حقوق الانسان في إقليم كردستان، عن حصيلة حالات الانتحار بين مواطني الإقليم للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة زيا بطرس في تصريح، ان عدد حالات الانتحار للفترة الواقعة بين كانون الثاني من العام الجاري، ولغاية نهاية شهر تموز، وصل الى مئة وثلاث حالات، بواقع أربعين حالة في محافظة السليمانية، وتسع وثلاثين حالة في أربيل، وخمس عشرة حالة في دهوك، وحالة واحدة في حلبجة، إضافة الى أربع حالات في كل من إدارتي كرميان ورانية.

ومن الجدير بالذكر ان الجهات المعنية في الإقليم، عزت ارتفاع حالت الانتحار والطلاق والمشكلات الاجتماعية، الى الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن عدم دفع رواتب الموظفين، وتراكمها لسنوات عديدة، والتي ألقت بظلالها على العلاقات الاجتماعية وباقي مجالات الحياة.

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