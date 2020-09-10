وزير الثقافة: الوزارة تبنت اختيار يوم وطني جديد للبلاد بعد التشاور مع جهات متعددة

2020/09/10 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الثقافة حسن ناظم، عن تفاصيل اختيار يوم وطني جديد للبلاد.

وأوضح ناظم ان الوزارة تبنت اختيار انضمام العراق إلى عصبة الأمم في الثالث من تشرين الاول عام الف وتسعمئة واثنين وثلاثين، ليكون يوما وطنيا لجمهورية العراق، بعد حوارات مكثفة وسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تم فيها أخذ الرأي من أصحاب خبرات متنوعة، من المثقفين والتاريخيين والمؤرخين والسياسيين واعضاء في مجلس النواب، ومن دون اقصاء أي أحد، معربا عن أمله بأن يصوت البرلمان على اليوم المحدد الجديد، بعد ان كان مجلس الوزراء قد صوت عليه في وقت سابق، كي يتم إعلانه يوما وطنيا للبلاد.

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