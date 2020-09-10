2020/09/10 | 14:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

408 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت وزارة الصحة، الخميس، دوائرها كافة في بغداد والمحافظات بعلاج الرياضيين الدوليين السابقين مجانا، مؤكدة ان فريق طبي يتابع الحالة الصحية للاعب الدولي السابق ناظم شاكر.

وقال مدرب منتخب الناشئين ونائب رئيس رابطة اللاعبين الدوليين، عماد محمد، في تصريح له اليوم (10 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "قدم كتابا رسميا من رابطة اللاعبين الدوليية الى وزير الصحة اثناء الاجتماع الذي جرى بينهما في مقر الوزارة لقديم تسهيلات لعلاج اللاعبين القدامى وعوائلهم مجانا في جميع محافظات العراق".

وبين ان "الوزير لبى الدعوة مباشرة واصدر مكتبه كتابا رسميا لاجراء اللازم بهذا الخصوص ووجه بتعميمه على كافة المحافظات لتسهيل علاج جميع النجوم السابقين الذين خدموا المنتخبات الوطنية ".





واضاف ان" وزير الصحة اكد دعمه لشريحة الرياضيين وتقديم المساعدة الطبية لهم فضلا عن متابعة الوزارة للحالة الصحية لنجم المنتخب العراقي الكابتن ناظم شاكر مؤكدا متابعة الفريق الطبي لتفاصيل حالته وبشكل مستمر"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر توجيها بشأن علاج اللاعبين الدوليين السابقين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر توجيها بشأن علاج اللاعبين الدوليين السابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).