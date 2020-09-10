2020/09/10 | 14:45 - المصدر: عين العراق

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العقابي : الارادة لاسترداد الاموال المهربة غائبة

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، عدم وجود اية خطوة ايجابية لاسترداد الاموال المهربة في الخارج.

وقال العقابي في تصريح تابعته "عين العراق نيوز" :" ان هذا الامر تتحمله الحكومة والقوى السياسية المتنفذة التي تحكم العراق وبيدها السلطة في البرلمان او الحكومة".

واضاف :" ان هذه الجهات لم تخط خطوة واحدة بهذا الموضوع ، علما ان المال المهرب قد يصل الى اكثر من 100 مليار دولار ، ونحتاج للوصول اليه ، الى ارادة سياسية ، للاسف غائبة ".انتهى

المصدر: نينا

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