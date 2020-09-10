2020/09/10 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل عدة ملفات هامة بين الجانبين، على رأسها التحديات التي تواجه البلاد وإجراء الانتخابات المبكرة.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء على أهمية تكامل المواقف بين حكومتي بغداد وأربيل انطلاقا من مبدأ الحوار والاحتكام للدستور لحل القضايا العالقة، مضيفا أن الإقليم جزء أساس ومتكامل من العراق.

وشدد الكاظمي بحسب البيان على حاجة العراق الفعلية للإصلاح على أن يكون العمل الوطني أولوية للعبور بالبلاد فوق التحديات الراهنة.

وبدوره، أكد مسعود البارزاني على توافر النوايا لدى الجميع لبذل الجهود في الإصلاح وحل الملفات العالقة بين الحكومتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي ومسعود بارزاني يبحثان الملفات الهامة وعلى رأسها التحديات وإجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي ومسعود بارزاني يبحثان الملفات الهامة وعلى رأسها التحديات وإجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).