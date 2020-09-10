التربية تؤجل موعد مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية 10 أيام

2020/09/10 | 14:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، تحديد الـ23 من شهر أيلول الحالي، موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس، بدلاً من الـ13 من أيلول الذي كانت الوزارة قد حددته سابقاً.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان، باعتماد يوم الأربعاء الموافق الـ 23 من أيلول، موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس".

وأوضح البيان، أن "ذلك (يأتي) من أجل اعطاء الفرصة للملاكات التربوية من إكمال الأعمال المناطة بهم من مراقبة الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية"، مؤكداً على "ضرورة مراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية، وكذلك التقيد بالتباعد الاجتماعي".





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