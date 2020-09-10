الجيش اللبناني: الاستعانة بطائرات هليكوبتر للسيطرة على حريق مرفأ بيروت

2020/09/10 | 14:46 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1دخان يتصاعد من منطقة مرفأ بيروت يوم الخميس.صورة لرويترز.

(يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).بيروت (رويترز) - قال الجيش اللبناني إن طائراته الهليكوبتر ستستخدم للمساعدة في إخماد حريق اندلع في مرفأ بيروت يوم الخميس.وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبتر تتجه إلى المنطقة، ويتدلى منها حاوية مياه.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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